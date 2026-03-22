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Mientras el Toluca descansaba en el entretiempo del partido contra Pachuca, la Federación Portuguesa de Futbol anunció que será convocado de último minuto para los partidos amistosos de Portugal contra México y Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en la página oficial de la FPF, se anunció que "el delantero Paulinho ha sido convocado por Roberto Martínez para unirse a la plantilla en los partidos de preparación para el Mundial contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 28 y el 31 de marzo".

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De acuerdo con el comunicado, el tricampeón de goleo de la Liga MX se unirá a sus compañeros en Cancún, donde Portugal entrenará previo al partido que reinaugurará el estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo.

La llegada de Paulinho se da gracias a las bajas de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leão (AC Milan), convocados en primera instancia por Martínez.

Cabe recordar que, cuando Portugal anunció la lista de convocados, Martínez fue cuestionado por la ausencia de Paulinho y mencionó que no cumplía con el perfil que buscaba para este combinado lusitano. Ahora, el delantero del Toluca recibe una oportunidad de oro para ganarse la confianza del entrenador y soñar con una posible convocatoria a la Copa del Mundo 2026.

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