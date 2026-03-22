Mundial de 2026: Iraq llega a Monterrey para el repechaje; SRE atiende complejidad en visas

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En el marco de la situación en y a menos de 90 días para el Mundial de 2026, la selección de Iraq llegó a nuestro país para los partidos del repechaje.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio la atención a los jugadores y entrenadores de la selección iraquí, "a pesar de la complejidad para emitir sus visas".

"Nuestra selección nacional ha llegado a México para prepararse para la decisiva repesca intercontinental en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA", informó la selección.

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Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial de 2026, destacó está llegada a la ciudad de Monterrey.

"A pesar la complejidad para emitir sus visas, llegó a nuestro país el equipo iraquí para jugar en Monterrey. Gracias a las y los compañeros de la @SRE y a su titular, Dr. Juan Ramón de la Fuente", comentó Cuevas.

Iraq esperará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam para conocer al rival que enfrentará el próximo 31 de marzo en el repechaje mundialista. El duelo se disputará en el Estadio BBVA a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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