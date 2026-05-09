La Selección Mexicana "romperá" la concentración rumbo al Mundial 2026 por este motivo

Después de mucha polémica, esta semana comenzó oficialmente la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. 20 jugadores del futbol mexicano se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre, quien habría dado permiso de "romper" la concentración este fin de semana por un motivo especial.

Desde las 20:00 horas del miércoles 6 de mayo, todos los convocados de la Liga MX están dentro del CAR entrenando y conviviendo, en lo que será la primera fase de la concentración tricolor rumbo al Mundial, ya que hasta el 1 de junio estará el equipo completo, una vez que se integren los jugadores que militan en el extranjero.

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Esto no será debido a ningún permiso para jugar la Liguilla ni alguna de esas polémicas que se generaron entre semana con Toluca y su serie de eliminación en CONCACAF.

Por tratarse del Día de las Madres, Javier Aguirre y la Selección Mexicana decidieron darle el día libre a sus futbolistas para poder celebrar con sus familias, aunque se trata de un permiso temporal, según reveló Mediotiempo.

Los futbolistas deberían reportar el lunes 11 de mayo a primera hora en el CAR para continuar con la concentración rumbo a la Copa del Mundo.

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