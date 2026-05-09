Chivas vs Tigres: Cuándo y dónde ver EN VIVO la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

Chivas llega al juego de este sábado frente Tigres con un marcador de 1-3, luego del partido de ida en el Estadio Universitario, por lo que buscan un milagro.

Con el festejo de sus 120 años muy fresco, el cuadro rojiblanco tiene una complicada misión para la tarde-noche de hoy en el Estadio Akron.

Las cinco bajas por la Selección Mexicana siguen siendo el tema central en la plantilla dirigida por Gabriel Milito. Sin embargo, el propio entrenador aseguró tras la derrota en Monterrey que eso no es excusa para esta eliminatoria.

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Chivas y Tigres en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Pese a estar abajo en el marcador, el Guadalajara tiene a su favor haber terminado en el segundo lugar la clasificación general. Esto hace que, en caso de empatar el global, ellos estarían avanzando a las semifinales del torneo.

Tigres llega con las bajas de Ozziel Herrera, Joaquim Pereira y Fernando Gorriarán, esta última es muy delicada porque se trata de su capitán y de un jugador que brilla en el esquema de Guido Pizarro.

La gran ventaja de los felinos hace que la obligación recaiga en los locales, por lo que se espera sea un duelo de mucha expectativa.

Chivas vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Amazon Prime

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