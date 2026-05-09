BTS disfrutó de una cartelera de lucha libre en la Arena México junto al Místico

El furor por la visita del famoso grupo BTS a México no se detiene y en una nueva edición del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre, los artistas surcoreanos se robaron los reflectores de la Arena México al ocupar la primera línea para ver el combate de El Místico.

En redes sociales se viralizaron los videos de BTS disfrutando la cartelera de lucha libre.

De hecho, uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Místico hizo su presentación con una chamarra que lucía las letras del grupo surcoreano.

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El “Rey de Plata y Oro” hizo equipo con Titán para enfrentar a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario el combate estelar de la noche, y por momentos fue atacado al lado de donde se encontraban los integrantes de BTS.

Después del combate, Místico saludó a cada uno de los integrantes de BTS, que se presentará esta noche en el estadio GNP en su segundo concierto antes de retirarse con su última presentación el 10.

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