Liga MX Femenil: Así marcha la tabla general tras la Jornada 13 del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey lidera el torneo Clausura 2026 una vez concluida la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

El equipo en el que destacan la española Lucía García y la colombiana Marcela Restrepo, empató 0-0 el viernes con Guadalajara.

Monterrey suma 33 puntos, 3 más que Pachuca, Tigres y América; 5 por o encima de Toluca y 6 arriba de Guadalajara.

La francesa Eugenie Le Sommer aportó el viernes tres goles para la goleada de Toluca por 5-1 a Necaxa.

Le Sommer alcanzó con 14 goles en la cima de la clasificación de goleadoras a la mexicana Diana Ordónez, de Tigres.

Son seguidas por la mexicana Charlyn Corral, de Pachuca, con 12, y la española Lucía García, con 9.

El campeón Tigres se impuso el domingo por 0-2 a San Luis con goles de la brasileña Jheniffer Cardinali y la mexicana Natalia Colín.

La decimocuarta jornada del torneo Clausura se jugará entre este miércoles y el domingo.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil