Liga MX Femenil: Así marcha la tabla general tras la Jornada 13 del Clausura 2026

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Rayadas de Monterrey lidera el torneo Clausura 2026 una vez concluida la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

El equipo en el que destacan la española Lucía García y la colombiana Marcela Restrepo, empató 0-0 el viernes con Guadalajara.

Monterrey suma 33 puntos, 3 más que Pachuca, Tigres y América; 5 por o encima de Toluca y 6 arriba de Guadalajara.

La francesa Eugenie Le Sommer aportó el viernes tres goles para la goleada de Toluca por 5-1 a Necaxa.

Le Sommer alcanzó con 14 goles en la cima de la clasificación de goleadoras a la mexicana Diana Ordónez, de Tigres.

Son seguidas por la mexicana Charlyn Corral, de Pachuca, con 12, y la española Lucía García, con 9.

El campeón Tigres se impuso el domingo por 0-2 a San Luis con goles de la brasileña Jheniffer Cardinali y la mexicana Natalia Colín.

La decimocuarta jornada del torneo Clausura se jugará entre este miércoles y el domingo.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

Clasificación general de la Liga MX Femenil tras la Jornada 13 / Foto: Especial
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