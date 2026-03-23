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Este lunes la compartió un momento inolvidable para decenas de niños y niñas de la escuela Irish de Monterrey, al convivir con ellos y firmarles autógrafos a todos los que se acercaron a ver a las estrellas del combinado nacional iraquí.

A través de redes sociales, la selección de Irak presumió la convivencia entre sus jugadores y los alumnos, quienes presentaron balones, playeras, hojas y distintos recuerdos a firmar.

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Cabe recordar que Irak está en Monterrey para llevar a cabo su partido del Repechaje Intercontinental previo al Mundial 2026, con el objetivo de clasificarse al torneo de naciones más importante por segunda vez en su historia. Curiosamente, la única vez que dijeron presente en este torneo fue en México 1986.

En ese entonces, Irak compartió grupo con México, Paraguay y Bélgica, pero terminó la primera fase sin puntos y tres derrotas.

"Voces pequeñas, gran apoyo. Niños mexicanos apoyan a los Leones de Mesopotamia en Monterrey", publicó Irak en redes sociales.

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