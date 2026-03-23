Por esta razón la abanderada Karen Díaz le negó el saludo a Larcamón

Cruz Azul visitó al Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026, quedándose con un sabor amargo al empatar 1-1 con el cuadro local, pero el resultado pasó a segundo plano después de lo ocurrido entre Nicolás Larcamón y Karen Janett Díaz.

Cuando terminó el partido, el técnico de La Máquina se acercó al cuerpo arbitral para despedirse de ellos con un apretón de manos, pero cuando el argentino buscó estrechar la de la abanderada, ella ignoró el saludo y lo dejó con la el brazo estirado.

Esa secuencia de lo sucedido en El Encanto se viralizó en redes, donde la actitud de la silbante fue reconocida por algunos del gremio y por otros internautas, ya que Larcamón suele ser un dolor de cabeza para los árbitros durante los juegos.

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Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. pic.twitter.com/f8F7jdwm8N — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 21, 2026

¿Qué le dijo Larcamón a Karen Díaz?

Desde aquel viral momento, la afición celeste y seguidores de la Liga MX comenzaron a especular sobre lo que provocó el no saludo por parte de la abanderada hacia el entrenador del cuadro cementero. Recientemente, David Medrano reveló las supuestas palabras que Larcamón le dirigió a Karen Díaz.

"A lo largo del partido, en varias ocasiones, dicen que por lo menos cinco, Nicolás, a pecho abierto, cuando alguna decisión del árbitro gritaba ‘qué malos son’, y un par de ocasiones Karen volteó para pedirle mesura y Larcamón volteó con su asistente quien decía ‘son malísimos, tiene razón, qué malos son’", comentó el periodista.

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Ante la falta de una protesta subida de tono, el cuerpo arbitral no conformó una cédula en contra de Nicolás Larcamón, pero los constantes reclamos del argentino sí fueron factor para provocar el enojó de la asistente.

"No hay insulto, puede ser una falta de respeto, (pero) el técnico no insultó al cuerpo arbitral, por eso ni el cuarto árbitro ni Karen Janett pudieron hacer un reporte en ese sentido. Esta fue la frase ‘qué malos son’ en varias ocasiones por parte de Nicolás Larcamón", agregó Medrano.