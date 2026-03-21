Al finalizar el partido entre Cruz Azul y Mazatlán, en el cual la Máquina empató 1-1, el entrenador Nicolás Larcamón se robó los reflectores por una situación particular que vivió con la asistente arbitral Karen Díaz, quien le negó el saludo.

En un video viralizado en redes sociales, se observa cómo Larcamón se acerca a reclamarle al árbitro central, Maximiliano Quintero; sin embargo, entre sus quejas lo saludó, al igual que al segundo asistente, Jesús Lorenzo Soto. Sin embargo, Díaz Soto le negó el saludo.

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"Ah, ¿no saludas?", se ve que le grita Larcamón a la asistente arbitral, que retrocede unos pasos para alejarse del estratega celeste.

Si bien se desconocen los motivos por los cuales Karen Díaz no saludó a Larcamón, en redes sociales creen que puede ser a raíz de la actitud del técnico del Cruz Azul, quien recibió una tarjeta amarilla al minuto 69 por sus constantes quejas al trabajo de los árbitros.

David Medrano, quien compartió el video viralizado, publicó que "algo pasó, es evidente".

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Otros integrantes del arbitraje, como el exsilbante Francisco Chacón, respaldaron a Karen, asegurando que "lo único que hace Karen es dignificar la profesión, Larcamon, es un entrenador que se la pasa los 90 min protestando las decisiones arbitrales, los árbitros no tienen el valor para expulsarlo, esa imagen es un claro ejemplo de porque Karen es arbitro mundialista y Maximiliano Quintero no pasará de ser árbitro del montón".

Otros, como el analista de Televisa, Fernando 'Cantante' Guerrero, mencionaron que "Larcamón de Cruz Azul debió ser expulsado por ingresar al final del juego vs Mazatlan para enfrentarse a uno de los árbitros, está claro que algo pasó por eso la arbitra Karen Díaz no le quiso dar la mano. Era expulsión".