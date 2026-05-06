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La bomba estalló justo el día en el que debe iniciar la concentración de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Hoy deben reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) los elementos de la Liga MX, tal y como se publicó el martes 28 de abril, cuando se anunció parte de la lista para el próximo Mundial.

Jugador que no se presente, “quedará fuera de la Copa del Mundo”. Así lo informó la FMF por instrucciones del cuerpo técnico, este miércoles mediante un comunicado.

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Esto, luego de que Toluca recibiera permiso de Javier Aguirre y la Selección Mexicana para utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega, en la Vuelta de las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf; situación que no gustó al propietario de las Chivas, Amaury Vergara.

“La concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX", explican en el escrito.

El acuerdo entre Selección Nacional y los clubes, era utilizar a los jugadores hasta el término de la Fase Regular del Clausura 2026 y después de una semana de vacaciones, reportar con el Tricolor.

El cambio de planes hizo que algunos clubes se molestarán por el permiso a los Diablos Rojos.

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El comunicado de la FMF. FOTO: Selección Mexicana
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¿Qué harán las Chivas?

Por ahora, los cinco seleccionados del Guadalajara reportarán en Verde Valle y esperarán nuevas órdenes del club para viajar a Ciudad de México.

Los cinco seleccionados de las Chivas son: Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando 'La Hormiga' González. Todos ya están en las instalaciones del Rebaño.

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Amaury Vergara. FOTO: Imago7
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