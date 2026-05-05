Joaquín Beltrán pone fin a la polémica en el América vs Pumas: Los penaltis estuvieron bien marcados

La ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas en el Estadio Azteca dejó un atractivo encuentro de seis goles. Un empate a tres tantos que dejó todo para la vuelta en Ciudad Universitaria, pero también un sinfín de polémicas.

En primer lugar, se cuestiona las decisiones del árbitro Luis Enrique Santander sobre los dos penaltis que cobró en favor del América en el segundo tiempo y con los que alcanzaron la igualada.

Sin embargo, Joaquín Beltrán, un histórico de los Pumas, puso fin al tema y aseguró que el “culpable” fue el cuadro universitario por “abrirle la puerta” al rival; para el excapitán, los penaltis estuvieron bien marcador por el silbante.

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Joaquín Beltrán, exjugador auriazul, pone fin a la polémica arbitral en el América vs Pumas 🐾⚽️🦅



🗣️ "Los dos penaltis estuvieron bien marcados. Pumas fue quién le abrió la puerta al rival" pic.twitter.com/YppnZmop2v — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 6, 2026

“Fue un partido en el que Pumas creo que fue superior un buen tiempo, pero no te puedes desconcentrar de esa manera. Los dos penaltis están bien marcados, pero el mismo Pumas fue quién le abrió la puerta al América”, declaró Beltrán durante la Premier de la película “Un portero muy improbable”.

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¿Qué dijo sobre la supuesta alineación indebida?

Para Joaquín Beltrán, el cuerpo técnico del América sabía que habían cometido un error, pero pidió respetar la decisión de la Comisión Disciplinaria. Para él, lo importante es ganar en la cancha y no en la mesa.

“El lenguaje corporal del auxiliar de (André) Jardine (Paulo Victor), te habla de que se dio cuenta perfectamente lo que estaba sucediendo y bueno, la Comisión Disciplinaria tomó la decisión de la multa y hay que respetarla”, agregó el excentral.

🚨 Joaquín Beltrán, exjugador de los Pumas, pide respetar la resolución de la Comisión Disciplinaria en torno a la supuesta alineación indebida del América 🚨



🗣️ "Soy de la idea de que hay que ganar en la cancha" pic.twitter.com/naJojPnaFG — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 6, 2026

“Ahora, soy de la idea de que hay que ganar en la cancha. Si el partido quedó 3-3, que se juegue otra vez 11 contra 11 en Ciudad Universitaria. Yo creo que Pumas está jugando mejor, pero al América no lo puedes dar por muerto”, concluyó Joaquín Beltrán.

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