La declaración de Javier Aguirre que exhibe el "error" en el permiso de la Selección Mexicana al Toluca

Este martes se generó una nueva polémica en el futbol mexicano con respecto a la concentración que tendrá la Selección Mexicana a partir de este miércoles, ya que trascendió que el Toluca recibió permiso de Javier Aguirre de contemplar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup, a pesar de que el Vasco habría pedido lo contrario en un inicio.

Reporteros de ESPN como Marcelino Fernández y Adriana Maldonado compartieron videos de los futbolistas escarlatas entrenando con el Toluca de cara al partido de vuelta, y en redes sociales los aficionados y distintos medios de comunicación manifestaron su enojo, ya que consideran que es injusto con otros equipos como Chivas, América, Cruz Azul y Pumas, quienes no contaron con sus seleccionados en los partidos de Liguilla.

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"Prioridad es la concentración, por encima de la semifinal de Concachampions. Nosotros nos concentramos el 6, no el 4 ni el 5, el 6. Hay semifinales el 5 y 7, jugarán el 5 y vendrán conmigo, está aprobado por todo mundo", declaró Aguirre el 26 de marzo.

A pesar de su error, ya que el segundo partido al que se refiere es el 6 y no el 7, el mensaje era claro: los futbolistas reportarían en el CAR el miércoles 6 de mayo, sin excepciones.

En un evento, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, fue cuestionado al respecto y en lugar de negar categóricamente dicho permiso, evitó responder la pregunta.

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Acá un video de la conferencia de prensa de Javier Aguirre, el 26 de marzo.



El DT de la selección lo dijo claramente: “Jugarán CONCACAF el cinco y vendrán conmigo el seis, el siete (se equivocó de fecha, era seis también) ya no jugarán, ESTÁ APROBADO POR TODO MUNDO”.



Los… pic.twitter.com/XnBuqRbMor — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 6, 2026

David Medrano, de TV Azteca, compartió una captura de pantalla de un comunicado que publicó la Selección Mexicana sobre el tema, donde se menciona que "en tanto, en la Copa de Campeones de la CONCACAF, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de ida de semifinal".