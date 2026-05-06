Jorge Iga va por cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Si bien, todos los ojos del orbe deportivo están en el Mundial 2026, hay otro evento muy importante, que marcará el inicio del ciclo olímpico: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Uno de los atletas que ha destacado en esta justa deportiva es el nadador Jorge Iga, quien platicó con EL UNIVERSAL Deportes respecto al selectivo realizado en Veracruz.

“[Estoy] muy feliz de haber conformado mi tercera selección para Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con buenos resultados también en mis pruebas personales, clasificando en cuatro eventos y en las pruebas de relevo. Voy a estar nadando en nueve pruebas y a ver cómo nos va”, dijo Iga.

La edición 2026 no será cualquiera para el nadador mexicano, ya que —además de llegar como el mejor del ranking en los 200 metros libre— buscará ganar por lo menos cinco preseas doradas, para convertirse en el atleta masculino con más medallas en la historia del evento.

“Mi récord de medallas de oro en unos Juegos [Centroamericanos y del Caribe] son seis, y mi suma de medallas de oro está en 10: Cuatro en Barranquilla y seis en San Salvador”, recuerda.

“Ahora, tengo la meta de agregar cinco medallas más, para convertirme en el máximo ganador mexicano en Juegos Centroamericanos. Esa es la meta, las cinco medallas de oro. Todas las demás que vengan estarán bien y hay que ver hasta dónde podemos llegar, pero si gano cuatro, empato el récord, que son 14 medallas de oro. Es lo más que un hombre mexicano haya ganado en los Juegos Centroamericanos. Ya con la quinta, rompo ese récord”, aclaró.

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