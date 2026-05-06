Bayern Múnich y PSG vuelven a chocar con el objetivo de alcanzar al Arsenal en la final de Champions League

Hoy, el Arsenal conocerá a su rival de la final en Champions League.

Tras un trepidante juego de ida en el Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint-Germain hizo valer su localía con la victoria (5-4) sobre el Bayern Munich, estos colosos del futbol mundial se vuelven a ver las caras.

A pesar de que cayó en el primer round, el Gigante de Baviera no está noqueado y saldrá con el apoyo de su público para buscar los dos goles que necesita para lograr la remontada y clasificar a la disputa por el trofeo.

Aunque el empate global mandaría a la prórroga, por lo que, para el conjunto alemán, la misión no luce nada complicada.

A lo largo de la temporada, en todas las competiciones, el equipo de Vincent Kompany sólo ha perdido un partido en casa de los 23 que ha disputado, con 20 victorias y dos empates. El Allianz es una auténtica fortaleza.

Sin embargo, enfrente tendrá al actual monarca del futbol europeo. El PSG del español Luis Enrique llega a este compromiso con sólo tres derrotas en sus últimos 20 duelos, entre Liga y Champions, es decir, es un equipo que no suele perder.

Para defender su corona, tendrá que salir vivo de Munich. Con un empate, en la vuelta, eliminaría a su rival y estaría a 90 minutos de refrendar su cetro.

El Bayern Munich quiere alcanzar su decimosegunda final de la Champions League, ya suma cinco temporadas sin levantar la Orejona. Ganar su séptimo título es su mayor anhelo.

Por su parte, el PSG apenas va por su tercera disputa por el título, pero quiere convertirse en el segundo bicampeón en la era de la Liga de Campeones.

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