Cruz Azul es víctima de LOS MEJORES MEMES tras empatar con el Mazatlán

La jornada 12 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX comenzó con dos partidos en el tradicional 'viernes botanero', de los cuales destacó la visita del Cruz Azul al Mazatlán en El Encanto.

La Máquina llegó a este encuentro como amplios favoritos al tener la posibilidad de tomar el primer lugar de la tabla de posiciones y porque hace unos días habían eliminado al Monterrey en la Copa de Campeones de CONCACAF; sin embargo, Sergio Bueno y sus dirigidos lo volvieron a hacer: se llevaron un punto impresionante como locales.

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Cruz Azul, de hecho, casi pierde el partido. Josué Ovalle abrió el marcador para los Cañoneros y fue hasta el minuto 87 que Gabriel Fernández rescató el empate para la Máquina, que contó con el regreso a la titularidad del portero colombiano Kevin Mier.

Los Cañoneros ofrecieron resistencia y por momentos parecía que se iban a llevar los tres puntos, por lo que al terminar el partido, la afición cementera se manifestó enojada en redes sociales, principalmente contra Nicolás Larcamón.

Desde imágenes exigiendo su salida, hasta otros que simplemente manifestaron su enojo con mentadas de madre, los celestes no se callaron nada y se expresaron con LOS MEJORES MEMES. A continuación, se los presentamos.

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Los MEJORES MEMES del empate entre Cruz Azul y Mazatlán

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