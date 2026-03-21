Alan Medina acepta que Pumas tiene prohibido perder el Clásico Capitalino con América

Esta noche, Pumas y América se juegan el orgullo en una nueva edición del Clásico capitalino, un duelo que no está permitido perder.

En el equipo auriazul son conscientes de lo que significa el partido contra las Águilas, por lo que únicamente piensan en ganarlo.

“Es un Clásico muy intenso y muy importante, entre aficiones y entre jugadores; es un juego que un equipo importante como Pumas no puede perder y vamos a buscar el triunfo”, declaró Alan Medina a EL UNIVERSAL Deportes.

Una victoria contra su acérrimo rival les permitiría a los del Pedregal ganar confianza pero, sobre todo, acercarse a uno de los objetivos que se plantearon antes de iniciar el Clausura 2026.

“Desde que empezamos este torneo, nos propusimos estar entre los primeros cuatro y vamos muy bien; esa es la meta y creo que se puede lograr”, externó.

Para el extremo mexicano, la goleada (4-1) que recibieron en su último enfrentamiento con el conjunto azulcrema ya quedó en el pasado, por lo que “las vibras se sienten diferentes” y cree que son capaces de arrebatarle la victoria hoy en el Olímpico Universitario.

“No estamos como en aquel momento, ahora hay mucha gente importante que llegó a ayudar al equipo, eso ha cambiado y nos sentimos mucho mejor. El equipo está en un muy buen momento, [pero] apuntalamos para más”, aclaró el auriazul.

Alan Medina considera que el aliento de la afición auriazul en CU será “muy importante” para buscar los tres puntos.

“Nos sentimos muy respaldados por ellos en casa, el apoyo se siente, siempre están ahí; [por eso], siempre debemos buscar ganar en casa”, reconoció.

Para el futbolista universitario, el triunfo sobre el América en el Clásico capitalino sería fundamental de cara a la Liguilla, por todo lo que engloba esta rivalidad, pero dejó claro que, en los Pumas “solamente tienen en la cabeza ser campeones”, ese es su sueño y responsabilidad.