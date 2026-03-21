Potro Gutiérrez tiene esperanza de regresar a dirigir en Liga MX: “Sigo tocando puertas por una oportunidad”

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Raúl Gutiérrez vivió su última experiencia al frente de un equipo, como técnico, en mayo de 2024, cuando salió del Correcaminos de la Liga de Expansión.

Casi dos años después, el Potro no pierde la esperanza de encontrar un equipo que le brinde la confianza de encabezar su nuevo proyecto.

“Sigo tocando puertas y apedreando ventanas para buscar una oportunidad de dirigir. No he quitado el dedo del renglón y no queda más que seguir insistiendo para que te conozcan a fondo”, expresó.

El estratega compartió que, a pesar de que no se otorguen las mismas chances a los mexicanos que a los foráneos para dirigir, se sigue preparando “táctica y técnicamente para estar al día".

“No se han dado muchas oportunidades [porque] hay preferencia en contratar a entrenadores extranjeros, pero así son las reglas del juego, hay que aprenderlas; mientras, sigo tomando cursos para mantenerme [vigente]”, añadió.

Gutiérrez lamentó que no se tenga paciencia para los proyectos de técnicos mexicanos y considera que él sí ha sabido “aprovechar la oportunidad.

“La idiosincrasia que hay en México es de cortar procesos; aunque se hayan hecho cosas brillantes. He tenido pasajes buenos con los equipos que he dirigido, cuando me han dado tiempo de trabajar, a diferencia de muchos”, expresó el exfutbolista.

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