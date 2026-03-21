Potro Gutiérrez sobre la importancia de que América gane el Clásico Capitalino: “Estos partidos ayudan a resurgir”

El Clásico capitalino es uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano. Para los Pumas y el América es un partido que tienen prohibido perder.

Según Raúl Gutiérrez, quien vistió la camiseta azulcrema en dos temporadas, una victoria sobre el acérrimo rival, Pumas, le serviría a las Águilas “anímicamente” para retomar el rumbo en el torneo.

“Este tipo de partidos ayudan a resurgir, ayudan a que los equipos vuelvan a encontrar un camino que no tenían y puede ser un punto de inflexión para lo que esperan ambos conjuntos; es un Clásico de mucha rivalidad”, declaró el Potro en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Al vivirlo de primera mano en más de una ocasión, el Potro Gutiérrrez considera que contra Pumas es el partido “más complicado” que tiene el América, sólo por detrás del duelo con el Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional.

“Es el segundo Clásico más complejo que tiene América; obviamente, el primero es el de Chivas, pero el siguiente es el de Pumas. Hay una rivalidad que se da desde fuerzas básicas y son de esos Clásicos que generan muchas expectativas y emociones, vas a tope, [sobre todo] cuando son en CU”, resaltó el ahora entrenador.

A pesar de que el equipo de Efraín Juárez está mejor que el de André Jardine actualmente en el Clausura 2026, el director técnico mexicano considera que, en un duelo tan apasionante, la actualidad pasa a segundo término, debido a que ambos equipos dejarán todo en la cancha para quedarse con los tres puntos y el orgullo intacto.

“Hoy Pumas está encontrando una ruta, después de dos temporadas, [pero] se va a encontrar con un América que parece que despega; al final, son partidos que siempre se van a pelear y que ni siquiera tienen que ver con la realidad de los momentos en los que llegan los dos equipos”, mencionó el Potro, previo a una nueva edición del Clásico capitalino.