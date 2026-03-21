En 81 días, la Selección Mexicana comenzará su aventura en el Mundial 2026.

Para Raúl Gutiérrez, el Tricolor todavía puede mejorar su funcionamiento en los próximos meses y confía en que algunos futbolistas puedan demostar por qué son considerados por Javier Aguirre.

“Estoy plenamente seguro de que puede haber un salto de calidad con este tiempo que queda y espero que varios jugadores lo tengan. Esta Selección, [sufre] mucho de que hay jugadores que pasan grandes momentos en sus clubes, pero a la hora que llegan a Selección no encuentran su calidad y no rinden lo mismo”, dijo.

No obstante, el Potro cree que el Vasco es el técnico ideal para guiar a buen puerto a México, aunque ha tenido “el proceso más complicado y problemático desde muchos puntos de vista.

“Me parece que Javier es el adecuado, con todo y las críticas, pero no tendríamos por qué tener una crítica de lo que puede ofrecer. [Con él], quiero pensar que México va a avanzar más allá del quinto partido”, compartió.

Así como él lo vivió en EU 1994, el canterano del Atlante desea que los 26 convocados por el Vasco disfruten: “No se olviden lo que representan, a su familia, a la gente que no conocen, [pero] que paga un boleto para verte”, añadió.