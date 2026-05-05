Osmar Olvera y Randal Willars lideran el histórico regreso de México tras la Súper Final de Clavados en China

Luego de una actuación histórica en la Súper Final de Clavados celebrada en China, la delegación mexicana regresó al país con la frente en alto y un medallero que confirma su lugar en la élite mundial.

Con cinco preseas —tres de plata y dos de bronce— México se consolidó como la segunda potencia de la competencia, solo detrás de los anfitriones.

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Encabezados por Osmar Olvera, quien brilló con tres metales en pruebas individuales y sincronizadas, los clavadistas nacionales mostraron que su disciplina, talento y unión son la base de los retos que se avecinan en el calendario internacional.

"Tuve clavados muy buenos de 500 puntos y eso me hace sentir contento. Lo ideal es estar arriba de ellos, pero estamos trabajando para ello. Siempre quiero más; íbamos por las tres medallas y traemos esos tres metales. Viene el selectivo a los Juegos Centroamericanos y eso es lo que tenemos en mente, mencionó Olvera.

El entusiasmo por lo conseguido en tierras asiáticas también se reflejó en Randal Willars, quien subrayó que su preparación está enfocada en vencer a los clavadistas chinos. Consciente de que enfrentarlos en casa y con su nivel de excelencia exige una versión mexicana contundente, el medallista dejó claro que su objetivo es arrebatarles el oro y demostrar que México puede competir de tú a tú con la potencia mundial.

"En lo personal ha sido mi mejor actuación, estoy satisfecho y motivado. Es un deporte de apreciación; para ganarle a los chinos debes ser muy contundente. Sabemos que, de ser por pocos puntos, tenemos la de perder. Trabajo para ganarles a los de China", finalizó.

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