¿Quién era Eduardo Lamazón, comentarista de boxeo de TV Azteca que falleció?

Este lunes se inundó de tristeza, luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento de Eduardo Lamazón, legendario comentarista del de boxeo equipo de TV Azteca.

El icónico narrador falleció a los 70 años, y durante su vida estuvo un par de décadas dentro de la televisión mexicana, especializándose en el boxeo, donde se convirtió en figura y referente para millones de aficionados al pugilismo.

Nacido en Buenos Aires, Argentina el 2 de diciembre de 1956, Lamazón primero se consolidó como narrador en su país de origen y, sin pensarlo, años más tarde se iba a colocar como un inolvidable dentro de la televisión tricolor.

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El boxeo está de luto 🕊️



Hoy despedimos a nuestro querido Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas y privilegiadas del pugilismo.



Su pasión, conocimiento y amor dejaron huella. Hoy deja la esquina roja para reunirse con las grandes leyendas del ring 🕊️ pic.twitter.com/s7kS6TBu0g — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2026

Comenzó su carrera en un periódico local, donde escribía crónicas sobre las peleas de boxeo, y posteriormente comenzó a relatar para radio. En un viaje en Francia, conoció a José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien lo invitó a unirse al organismo.

"Don Lama" aceptó y comenzó a escribir un capítulo de su carrera en la República Mexicana como secretario del CMB. Mientras labora en el organismo encargado de regir el boxeo, el argentino comenzaba a colaborar con diversos medios mexicanos: radio, televisión y prensa escrita.

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Fue hasta 2002 cuando Carlos Aguilar lo invitó a formar parte de TV Azteca, en un equipo donde también estaba Julio César Chávez y a partir de ese momento comenzó a consolidarse como un narrador de excelencia en el boxeo.