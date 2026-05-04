Julio César Chávez y "Zar" Aguilar reaccionan a la muerte de Eduardo Lamazón

De la mano de TV Azteca, el boxeo mexicano vivió un resurgimiento en la televisión abierta, convirtiéndose rápidamente en una tradición imperdible cada sábado por la noche.

En esas veladas, además de la emoción de los combates, gran parte del éxito recaía en el equipo de comentaristas conformado por Carlos “Zar” Aguilar, Eduardo Lamazón y Julio César Chávez, quienes acompañaron durante años a los aficionados con un estilo único que marcó época en las transmisiones del pugilismo.

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Tras el fallecimiento de Lamazón a los 70 años, ocurrido este lunes 4 de mayo, las reacciones de sus compañeros frente al micrófono y amigos fuera de la pantalla no se hicieron esperar. A través de sus cuentas en X, expresaron su tristeza y dedicaron emotivos mensajes en memoria de quien fuera una de las voces más representativas del boxeo en México.

El primero en pronunciarse fue Aguilar, quien actualmente trabaja en Televisa y que, en diversas entrevistas, ha contado cómo logró convencer a Lamazón de incursionar en la televisión.

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"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre", escribió.

Pocos minutos después, Julio César Chávez también compartió un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una imagen de ambos previa a alguna función.

"Mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto".