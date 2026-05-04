Explota David Faitelson contra Odín Ciani: "Vendía tarjetas, yo de di trabajo"

En las últimas semanas, una de las mayores polémicas dentro del periodismo deportivo en México ha sido la serie de confrontaciones entre David Faitelson y José Ramón Fernández, dos figuras emblemáticas de la televisión que han dejado atrás la amistad construida durante años.

En medio de estos constantes roces, uno de los nombres que más ha destacado es el de Odín Ciani, conductor de ESPN, quien también ha entrado en conflicto con Faitelson. Sobre esta situación habló recientemente el ahora periodista de Televisa.

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Fiel a su estilo directo, Faitelson abordó el tema en una charla con Andrés Vaca y Mauricio Ymay, donde además de referirse a los desacuerdos con sus excompañeros, recordó cómo en el pasado ayudó a Ciani a integrarse al medio.

"Yo a Odín le di trabajo dos veces. La primera fue en 2001: él trabajaba para American Express y yo estaba en el Buró de Crédito. Hacía bromas y llegó a vender tarjetas en la mesa de Protagonistas, tenía talento para el humor. La segunda ocasión, un día me invitó a su restaurante y le comenté a Armando Benítez, de ESPN, que buscaba a alguien para hacer color. Lo pedí para trabajar conmigo", relató.

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El comentarista también reflexionó sobre su etapa junto a Fernández y reconoció un momento en el que perdió el control, específicamente durante un partido en la cancha de Toluca. Faitelson admitió su error y ofreció disculpas, además de dejar claro que su relación con Ciani no es cercana.

"Odín necesitaba protagonismo, quizá fue un error mío no dárselo. Perdí la cabeza un día en La Bombonera y le dije ‘chingas a tu madre’; fue un error mío y pido disculpas por eso. No somos amigos, hay algo dentro de mi corazón que es doloroso. Yo le confié cosas muy personales que después alguien utilizó", concluyó.