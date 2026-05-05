Liga MX Femenil: Quedaron definidos los días y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

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Todo listo para las Semifinales delde la Liga MX Femenil: América vs Toluca y Rayadas vs Pachuca.

Este martes se dieron a conocer las fechas y horarios para los partidos que definirán el duelo por el título en el circuito rosa del futbol mexicano.

Los duelos de semifinales se disputarán el jueves 7 de mayo los encuentros de Ida y las Vueltas serán el domingo 10 de mayo; América y Monterrey llegan como las favoritas.

Sin embargo, Toluca quiere seguir como la sorpresa de esta Liguilla luego de eliminar a las Tigres, mientras Pachuca quiere otra final de la Liga MX Femenil, tras echar a las Chivas en Cuartos de Final.

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La Liga MX Femenil dio a conocer los días y horarios en que se jugarán las Semifinales del Clausura 2026.

AMÉRICA VS TOLUCA

  • IDA: Jueves 7 de mayo | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez
  • VUELTA: Domingo 10 de mayo | 12:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

RAYADAS VS PACHUCA

  • IDA: Jueves 7 de mayo | 19:00 horas | Estadio Hidalgo
  • VUELTA: Domingo 10 de mayo | 18:15 horas | Estadio BBVA

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