Liga MX Femenil: Quedaron definidos los días y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

Todo listo para las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: América vs Toluca y Rayadas vs Pachuca.

Este martes se dieron a conocer las fechas y horarios para los partidos que definirán el duelo por el título en el circuito rosa del futbol mexicano.

Los duelos de semifinales se disputarán e l jueves 7 de mayo los encuentros de Ida y las Vueltas serán el domingo 10 de mayo ; América y Monterrey llegan como las favoritas.

Sin embargo, Toluca quiere seguir como la sorpresa de esta Liguilla luego de eliminar a las Tigres, mientras Pachuca quiere otra final de la Liga MX Femenil, tras echar a las Chivas en Cuartos de Final.

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Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

La Liga MX Femenil dio a conocer los días y horarios en que se jugarán las Semifinales del Clausura 2026.

AMÉRICA VS TOLUCA

IDA: Jueves 7 de mayo | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez

VUELTA: Domingo 10 de mayo | 12:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

RAYADAS VS PACHUCA

IDA: Jueves 7 de mayo | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

VUELTA: Domingo 10 de mayo | 18:15 horas | Estadio BBVA

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