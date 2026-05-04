Liga MX Femenil: Quedan definidas las semifinales del Clausura 2026

La final de la Liga MX Femenil está cada vez más cerca de comenzar y la expectativa es alta porque habrá nuevas monarcas.

Luego de los intensos cuartos de final, únicamente quedana cuatro equipos sobrevivientes que sueñan con conquistar el título del Clausura 2026.

El América, el Monterrey, el Pachuca y el Toluca todavía están en competencia y pelearán por alcanzar la disputa por el trofeo, luego de eliminar al FC Juárez, al Cruz Azul, a las Chivas y a los Tigres.

Las Águilas superaron al FC Juárez con un marcador global de 4-3. Realmente, sufrieron, pero en el juego de vuelta se quedaron con la victoria luego de empatar en la ida. Aunque, contaban con la ventaja de la posición en la tabla.

Las Rayadas no tuvieron mayor complicación para eliminar a la Máquina y le pasaron por encima (5-1). También resolvieron la eliminatoria en los segundos 90 minutos.

Las Diablas Rojas sorprendieron a propios y extraños al imponerse a las actuales campeones de la Liga MX Femil, con un global de 4-2. No perdieron ninguno de los dos encuentros y provocaron que el trono quedara vacante.

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Mientras que las Tuzas le dieron la vuelta al global y vencieron (3-2) al Rebaño. Lograron clasificar a la sexta semifinal de su historia y buscarán ganar el segundo título.

Luego de que se disputaran los dos últimos partidos de los cuartos de final este domingo 3 de mayo, los cruces de la antesala de la final quedaron definidos.

El América, el superlíder, se enfrentará al Toluca, el sexto clasificado del Clausura 2026.

Cabe resaltar que, en el duelo que sostuvieron en la fase regular del torneo, las Águilas se quedaron con la victoria (2-0) en el estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras que el Monterrey, el segundo mejor ubicado, medirá fuerzas con el Pachuca, que finalizó en la cuarta posición.

Cuando se enfentaron, en la Jornada 14, las Rayadas derrotaron (0-1) a las Tuzas en el Hidalgo.

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Definidas las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

IDA

Toluca vs América

Fecha: POR CONFIRMAR

Hora: POR CONFIRMAR

Estadio: Nemesio Diez

Pachuca vs Monterrey

Fecha: POR CONFIRMAR

Hora: POR CONFIRMAR

Estadio: Hidalgo

VUELTA

América vs Toluca

Fecha: POR CONFIRMAR

Hora: POR CONFIRMAR

Estadio: Banorte