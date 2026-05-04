Antonio Mohamed no dramatiza la derrota en la ida de los cuartos de final ante Pachuca (0-1).

El técnico escarlata dejó claro que su mirada está puesta en otro objetivo, más allá de la Liga MX.

La derrota duele, pero no cambia la prioridad del club: la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Nosotros siempre fuimos muy claros desde el inicio, jugamos nueve partidos del torneo regular con el equipo suplente, fue un mensaje muy claro”, lanzó el ‘Turco’ en conferencia de prensa al finalizar el encuentro en el Nemesio Diez. “Nosotros queremos ganar la Concacaf”, remató.

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El resultado del partido también tuvo que ver por sus decisiones. Mohamed explicó que buscó cuidar a su plantel tras la carga de partidos: “Hoy intentamos proteger gente que venía cansada, esperemos poder recuperar las bajas, que es el objetivo primario que tenemos”.

Aun así, asumió el tropiezo en casa ante los Tuzos: “Obviamente queríamos ganar hoy… ahora toca hacernos responsables de los objetivos y tratar de remontar el domingo”.

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Sobre lo ocurrido en la cancha, Mohamed admitió los errores de su equipo.

“Ellos fueron mejores que nosotros, supieron replegarse bien y encontraron el gol muy temprano”, reconoció.

Pese al resultado adverso, el entrenador no pierde de vista lo que viene.

“Tenemos una semana definitoria… esperemos recuperar gente para llegar bien a ambos partidos”, señaló.

Y cerró con un mensaje claro hacia la afición: “Esperamos el miércoles tener el apoyo de la gente, porque la necesitamos”.