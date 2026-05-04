¡'Conejo' Pérez quería a Charly! El exportero considera que Rodríguez tenía todo para ir al Mundial

Hace unos días, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores que militan en la Liga MX de cara a la Copa del Mundo 2026, donde una de las ausencias notorias fue Carlos Rodríguez, jugador del Cruz Azul. En ese sentido, el exportero de la Selección Mexicana y La Máquina, Óscar Pérez, lamentó que el volante no haya sido considerado por el Vasco.

“Acá, el gusto es más del técnico, de lo que pretenda, de lo que quiera, de la estrategia que quiera desarrollar durante el Mundial. Por ahí, había algunos que tuvieron el proceso y que hoy no están, como Charly. Me parece que, a lo mejor él, por tener todo el proceso, podría estar ahí”, consideró el exguardameta, quien acudió a las citas mundialistas de 1998, 2002 y 2010.

Y es que el cementero era uno de los jugadores frecuentes en los llamados del Vasco; aun así, el Conejo recomendó al volante seguir hacia adelante.

“Esto sigue, la vida sigue y él tendrá que seguir adelante. También, tiene muy claro lo que pretende”, agregó.

Sobre esta lista del entrenador del Tricolor, Pérez confía en que los jugadores considerados van a hacer un buen papel en la cita de Norteamérica.

“Son gente joven que se está mostrando, que lo está haciendo bastante bien. Falta gente por incorporarse, sin duda, todos los de experiencia. Los que están jugando fuera seguramente estarán y ojalá que puedan amalgamar bien el grupo y trascender”, comentó el Conejo.

Óscar también alabó la trayectoria del veterano arquero Guillermo Ochoa.