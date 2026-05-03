Cristian Borja sufre grave lesión en la rodilla y queda fuera de la Liguilla

A través de un comunicado, América confirmó que el lateral Cristian Borja será baja, ya que sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De acuerdo al parte médico del cuadro azulcrema, el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista colombiano.

Escenario que el estratega André Jardine, en conferencia de prensa, advirtió: “Es algo que sería de tres o cuatro semanas. Imagino que perdería la Liguilla, seguro”.

Durante el Clásico Capitalino que se disputó en el Coloso de Santa Úrsula, la rodilla de Borja recibió el peso entero del auriazul Rodrigo López. Su extremidad se dobló y provocó que quedara tendido en el césped.

El propio Rodrigo López pidió atención médica para Cristian Borja, quien —momentos después— abandonó el recinto en una ambulancia. Esto sucedió en la primera mitad del compromiso, mismo que terminó en un empate (3-3) que dejó la serie abierta, correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Debido a que el árbitro Luis Enrique Santander no detuvo el partido, Pumas aprovechó para tomar ventaja y concretar un segundo gol, obra de Uriel Antuna.

En el partido, América también perdió a Sebastián Cáceres. Dos golpes que comprometen a las “Águilas” de cara al partido de vuelta que definirá quién avanzará a las semifinales del Clausura 2026.

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Cristian Borja sale lesionado en el partido de ida entre América y Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿Qué sigue para el América en la Liguilla del Clausura 2026?

El próximo domingo, 10 de mayo, las Águilas del América saltarán a la cancha del Estadio Olímpico Universitario con la obligación de conseguir una victoria que les permita avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Esto, después del empate (3-3) que vivieron ante Pumas en el Estadio Banorte, durante el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del torneo.

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