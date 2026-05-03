Efraín Juárez lanza dardo al América y Jardine: “Sólo hubo un equipo en la cancha y fue Pumas”

Los Pumas tuvieron al América en la lona, pero desperdiciaron su ventaja de dos goles, permitieron que viniera de atrás y les sacara un empate más que valioso en la ida de los cuartos de final.

Sin embargo, Efraín Juárez prefiere enfocarse en las cosas positivas que hicieron sus jugadores y acepta sentirse “feliz, feliz, feliz”, de cara a los segundos 90 minutos de la eliminatoria.

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“[Estoy] orgulloso y emocionado de lo que vi; en la cancha, solamente, hubo un equipo… se llamó Pumas. Mi equipo es un espectáculo, fuimos los que más jugamos en un estadio imponente y estamos en paz. Jugando así no hay manera [de quedar eliminado]”, declaró con una sonrisa socarrona.

“Hubo un solo equipo en este estadio y fueron mis Pumas” 😌



Efraín Juárez reconoce sentirse tranquilo y contento por el funcionamiento de su equipo y le lanza un dardo al América y André Jardine 🔥 pic.twitter.com/TFgfhJktgI — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 4, 2026

Para el timonel auriazul, “toca levantar la cara” y sellar el boleto a semifinales en CU el próximo domingo. Fiel a su estilo, les dejó un pequeño mensaje a sus acérrimos rivales.

¿Cuál fue el mensaje que Efraín Juárez dejó al rival?

“Ellos son los de la obligación, por el presupuesto que tienen y porque son los tricampeones. Nosotros con un 0-0 pasamos… a ver si ellos proponen como nosotros lo hicimos aquí; pudimos ser ratoneros, pero no es lo que me representa”, externo.

“A ver si ahora ellos proponen como nosotros en su casa” 😔



El mensaje de Efraín Juárez al América de André Jardine que necesita derrotar a sus Pumas en CU para clasificar a semifinales 🗣️ pic.twitter.com/C69YylkIKx — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 4, 2026

Respecto a la polémica arbitral, por las dos faltas que señaló Luis Enrique Santander dentro del área auriazul, Efraín Juárez prefirió no compartir del todo su opinión, pero señaló que sí terminaron influyendo en el marcador.

“No lo sé, no los he visto… dos penaltis en cuartos de final… es difícil, nos afectan, pero nunca hablo del arbitraje… los expertos decidirán, [a mí] no me importa. Me quedo con el rendimiento de mi equipo y que sabe a lo que juega”, sentenció el joven entrenador mexicano.

Los Pumas cuentan con la ventaja de la posición en la tabla, por lo que el empate en el global les da la clasificación a semifinales y Efraín Juárez no duda que la conseguirán en casa, frente a la siempre fiel afición auriazul.