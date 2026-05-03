Los mejores MEMES del América vs Pumas en la ida de cuartos de final

La ida de los cuartos de final del Clausura 2026 entre el América y los Pumas dejó grandes emociones, luego del 3-3 que se dibujó en el marcador en el Estadio Banorte y que también provocó un sinfín de reacciones en redes sociales.

Durante el partido los Pumas se colocaron al frente en el marcador y lograron conseguir una ventaja de 3-1, pero el América consiguió emparejar el encuentro con dos penaltis.

Esas anotaciones desde los 11 pasos abrieron el debate entre internautas de si las Águilas habían sido ayudadas por el árbitro Luis Enrique Santander, por las decisiones que tomó en esas polémicas jugadas.

La tónica de los memes fue por esa línea, en la que los americanistas le "agradecieron" al árbitro por haberlas metido a al eliminatoria frente a los de la UNAM.

Mientras que los seguidores universitarios explotaron contra el arbitraje por la supuesta ayuda que le brindaron a sus acérrimos rivales.

MEMES del América vs Pumas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026

Esta pitando el maestro Santander!! pic.twitter.com/hl4qlIHiqC — 🇨🇵🐐🌵🇲🇽 Israel Briseño 🇺🇸🌵 (@Israel_112875) May 4, 2026

América espero hasta la liguilla para presentar a su nuevo refuerzo.



LUIS ENRIQUE SANTANDER pic.twitter.com/Lb50srsIoo — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) May 4, 2026

Luis Enrique Santander llegando a igualar el legado del Gato Ortiz pic.twitter.com/4VNDo5s4tE — Luis. (@b3nzemartin) May 4, 2026

Santander marcando penales el día de hoy pic.twitter.com/Z5KFDs4va5 — MAG (@migangelgarzam) May 4, 2026

Los chillas viendo que Santander ya le pitó dos penales al América. pic.twitter.com/3kPfWSSlOx — Casimiro LaReatinha 🇧🇷 (@rudiggarc) May 4, 2026

América 3-3 Pumas | Cuartos de Final | Clausura 2026 | Rodolfo Cota Highlights pic.twitter.com/gprRsDFz2z — Jesús (@JessEspitia27) May 4, 2026

La vida de los que vimos el america vs pumas pic.twitter.com/TvQ5Prih9i — Pedraza (@PedrazaCFM_) May 4, 2026

✅ Cayó el depósito de Azcárraga.

✅ Con medio equipo lesionado lo empatamos.

✅ Henry VOLVIÓ y anotó. TENEMOS CAPI.

✅ Violante se echó el equipo al hombro.

✅ Pato Salas tiene cosas de Harry Kane.

✅ Los de Pumas ya se veían en la final.

✅ Thiago 👍pic.twitter.com/DnucvrRn9F — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 4, 2026