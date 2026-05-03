Los mejores MEMES del América vs Pumas en la ida de cuartos de final

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Resultado: Con un golazo de Enner Valencia, Pachuca apagó el fuego del Infierno en la Ida de Cuartos
La ida de los cuartos de final del Clausura 2026 entre el América y los Pumas dejó grandes emociones, luego del 3-3 que se dibujó en el marcador en el Estadio Banorte y que también provocó un sinfín de reacciones en redes sociales.
Durante el partido los Pumas se colocaron al frente en el marcador y lograron conseguir una ventaja de 3-1, pero el América consiguió emparejar el encuentro con dos penaltis.
Esas anotaciones desde los 11 pasos abrieron el debate entre internautas de si las Águilas habían sido ayudadas por el árbitro Luis Enrique Santander, por las decisiones que tomó en esas polémicas jugadas.
La tónica de los memes fue por esa línea, en la que los americanistas le "agradecieron" al árbitro por haberlas metido a al eliminatoria frente a los de la UNAM.
Mientras que los seguidores universitarios explotaron contra el arbitraje por la supuesta ayuda que le brindaron a sus acérrimos rivales.
MEMES del América vs Pumas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026
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