VIDEO: André Jardine intentó despedirse de Efraín Juárez tras el Clásico Capitalino y esto sucedió

El América logró rescatar un empate (3-3) más que valioso ante los Pumas en la ida de los cuartos de final.

Las Águilas se encontraban abajo en el marcador por dos goles (1-3), pero pudieron venir de atrás para evitar una derrota que hubiera sido acabose

Con dos anotaciones, por la vía del penalti, el conjunto azulcrema consiguió la igualada en la recta final del partido.

Gracias a Henry Martín y Alejandro Zendejas, la escuadra de André Jardine se mantiene con vida en la eliminatoria, pero la posición en la tabla no le favorece, por lo que tendrá que ir a derrotar al Club Universidad Nacional en su propia casa.

El América necesita quedarse con la victoria el próximo domingo 10 de mayo en el estadio Olímpico Universitario para adjudicarse el boleto a las semifinales de Clausura 2026.

Luego del trepidante empate en el Banorte, la polémica se trasladó a las conferencias de prensa, donde ambos directores técnicos ofrecieron declaraciones que se robaron los reflectores.

El primero en salir a hablar ante los medios de comunicación fue Efraín Juárez, quien aseguró sentirse "feliz y en paz" con el rendimiento de su equipo.

Además, sentenció que sólo los Pumas se habían presentado al Coloso de Santa Úrsula, haciendo referencia a que habían sido muy superiores.

Sin embargo, André Jardine no se quedó callado y le respondió que las estadísticas determinaban lo contrario.

De igual forma, el entrenador brasileño habló sobre lo que sucedió al final del primer capítulo del Clásico Capitalino.

El timonel azulcrema intentó despedirse del auriazul y se acercó a su zona de banca, pero no encontró respuesta.

Antes de que llegara, Efraín Juárez comenzó a caminar y se marchó rumbo a los vestidores del inmueble mundialista.

Sin darse cuenta de que André Jardine se dirigía hacia él, el joven estratega mexicano siguió su rumbo.

Jardine fue a buscar a Efraín Juárez quien se siguió de frente y evitó el saludo con el técnico azulcrema.



Ojo al gesto de Jardine con la afición al final. pic.twitter.com/iGu6cdDu4h — Ismael González (@ismagonzalezmx) May 4, 2026

Al respecto, el tricampeón con el América justificó a su colega, al ser cuestionado en su conferencia de prensa.

"Creo que él no vio... hay entrenadores que no saludan al final del partido, pero no pasa nada", declaró.