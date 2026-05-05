Arsenal vs Atlético de Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Champions League, HOY, martes 5 de mayo
Arsenal lleva 20 años esperando por volver a disputar otra final de la Champions League, y 22 años para conquistar otro título de Premier League.
Ahora ambos están al alcance, empezando por el partido de vuelta de su Semifinal en casa contra del Atlético de Madrid, este martes.
El partido de ida terminó 1-1 en Madrid la semana pasada. Ambos goles fueron de penal por parte de dos equipos que buscan su primer título de la Liga de Campeones.
El Atlético de Madrid ya alcanzó dos finales con el argentino Diego Simeone, en 2014 y 2016, y perdió en ambas ocasiones ante el Real Madrid; Arsenal perdió su única final en 2006 ante el Barcelona.
Esta vez, el ganador de este partido esperará por el campeón defensor Paris Saint-Germain o el Bayern Munich. Esos dos disputan su partido de vuelta el miércoles, después de la vibrante victoria 5-4 del PSG en la ida.
¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid?
Arsenal espera que su ventaja de local en el Emirates Stadium marque la diferencia en la vuelta.
- Fecha: Martes 5 de mayo
- Horario: 13:00
- Transmisión: TNT Sports, HBO Max y TNT
