Cuatro goles y tres asistencias suma Alan Medina en apenas su segundo torneo con los Pumas.

“Desde el primer momento que llegué, he expresado que es una segunda oportunidad para mí, así la tomo y la he estado aprovechando, [pero] siempre se puede dar más. Quiero hacer historia con este equipo y voy por ese camino", expresó con orgullo en plática con El Gran Diario de México.

El extremo derecho universitario desea seguir siendo un jugador importante para el Club Universidad Nacional, contribuyendo o no en el marcador.

“Independientemente de si hago gol o asistencia, mientras me toque ayudar al equipo siempre seré feliz. Desde que llegué, supe que iba a ser difícil, pero mi meta siempre fue dar lo mejor de mí”, dijo.

Alan tiene claro cuáles son los objetivos que quiere cumplir en “un equipo importante como Pumas”. Desea aprovechar que vive una de las mejores etapas de su trayectoria como profesional.

“En mi cabeza, sólo está ser feliz y hacer feliz a la gente con un campeonato, [pero] siempre voy a tener la meta, en la cabeza, de estar en Selección Nacional, es un sueño regresar. [Además], no sé si por la edad se pueda, pero [quiero] ir a Europa”, reveló.

El momento que vive en el conjunto universitario no hubiera sido posible sin Efraín Juárez, por lo que no se olvidó de agradecerle la confianza.

“Ha sido una pieza clave para mí, él me trajo y la verdad me ha ayudado mucho; gracias a él estoy aquí”, se sinceró.