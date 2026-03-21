Para Alan Medina, ser campeón con los Pumas es su reto principal a corto plazo. Y confía en que lo cumplirá.

El originario de Culiacán aseguró que, al igual que él, sus compañeros solamente piensan en conquistar el título del Clausura 2026; no tienen otra cosa en mente.

“Tenemos en nuestra cabeza clasificar, pero nos sentimos para ser campeones y lo vamos a buscar. Le estamos compitiendo a todos los de allá arriba; si bien perdimos uno [Toluca], se compitió y se pudo haber ganado, pero nuestra mentalidad es ser campeón, que la afición confíe”, señaló.

Con autocrítica, el extremo tricolor aseguró que han aprendido de sus errores y que cree que es cuestión de realizar ciertos ajustes para alcanzar su techo.

“[Nos faltan] detalles, futbolísticamente hablando, fallas nuestras. Somos una muy buena ofensiva, pero sí pudimos haber hecho más. Nos equivocamos para que no vuelva a pasar, estamos apuntalando para alcanzar los objetivos que nos pusimos”, afirmó.

Alan Medina valoró la unión que hay en el vestidor auriazul y el compromiso que tienen con Efraín Juárez. Están en la misma línea.

“Estamos muy comprometidos con el equipo; juguemos o no juguemos, somos una familia y nos veo muy bien. Estamos felices y se nota en el campo, vamos por buen camino”, resaltó.