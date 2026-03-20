Kevin Mier reaparece con Cruz Azul; regresa a la titularidad, tras superar su lesión

Después de poco más de cuatro meses, Kevin Mier protegerá nuevamente la portería de la “Máquina” de Cruz Azul. En el once titular de los celestes para enfrentar a los “Cañoneros” de Mazatlán, reapareció el nombre del arquero colombiano, tras de sufrir una lesión que lo alejó de las canchas.

Fue en noviembre del año pasado, durante un encuentro ante Pumas en la fase regular del Apertura 2025, cuando Mier abandonó el partido en “el carrito de las desgracias” por una fuerte entrada de Adalberto “Coco” Carrasquilla. En aquel entonces, los cementeros no solamente se despidieron un buen rato de su guardameta, también del liderato del certamen. Y de paso, sus rivales auriazules aseguraron su pase al Play-In del torneo.

El diagnóstico médico determinó que sufrió una fractura de tibia.

Ante la ausencia de Kevin Mier, el arquero Andrés Gudiño protegió la portería de los celestes. Una reestructuración que acompañó al estratega Nicolás Larcamón hasta este viernes, 20 de marzo, con la reaparición del futbolista colombiano en la convocatoria del partido.

Por lo pronto, los celestes jugarán la doceava fecha del Clausura 2026 con la obligación de recuperar el liderato del torneo. Esto, después de que Chivas se apropió de la cima del certamen, tras disputar la fecha que tenía pendiente en el calendario del futbol mexicano.

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Kevin Mier, durante su último partido en el Apertura 2025 con Cruz Azul - Foto: Imago7

¿Por dónde se podrá ver el partido de Cruz Azul en la Jornada 12 del Clausura 2026?

Viernes, 20 de marzo

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.

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