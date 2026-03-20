Rodolfo Cota resta importancia al momento que viven los Pumas, previo al Clásico Capitalino

Los Pumas están de regreso, o al menos, eso parece en el actual torneo Clausura 2026 bajo el mando del técnico Efraín Juárez.

El Club Universidad atraviesa la etapa más peligrosa de su calendario y mañana enfrentarán en el Olímpico Universitario a las Águilas del América, en una edición más del Clásico Capitalino. Las realidades parecen diferentes, pero en el Nido no se achican al compromiso.

El experimentado Rodolfo Cota, portero de los azulcrema, destacó que el momento y posiciones en la clasificación importan de muy poco en el futbol mexicano

“Yo creo que no importa más allá la posición ni la situación de cada equipo. Por más que ellos pasen por un buen momento, eso ya está de más decirlo. No sólo porque mañana sea el Clásico, pero nos hemos dado cuenta en la tabla que los que van últimos le pueden complicar a los que van arriba”, aseveró el guardameta.

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La diferencia es únicamente de tres puntos. Los auriazules llegan en la quinta posición, mientras que el América acaricia la zona de Liguilla en el séptimo lugar con 17 unidades. Cota sabe que en Coapa “todo se maximiza”, pero lo ve como algo normal en el Nido.

"Es futbol, hay que jugar el partido, darle la seriedad que merece, más si es un Clásico. Todos en el club saben lo que significa y así debemos salir a enfrentarlo más allá de si ellos están bien o mal. Si ellos fueran últimos, diría lo mismo. Ellos saben y la tienen clara que es un Clásico y se juega mucho más de tres puntos”, concluyó contundente Rodolfo Cota.

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs América?

Pumas y América chocan en una edición más del Clásico Capitalino, en actividad de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fecha: sábado, 21 de marzo.

sábado, 21 de marzo. Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México).

21:10 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube

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