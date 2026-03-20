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En Pumas, son conscientes de la importancia de ganarle al América en el , donde se jugarán “el orgullo y los tres puntos”.

A pesar de que apenas acaba de cumplir un año en la institución, Adalberto Carrasquilla ya es “uno más que se siente identificado” con la causa auriazul, por lo que sabe todo lo engloba el duelo contra las Águilas.

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“Desde que llegué, sé de la importancia de este partido. Tenemos claro que nuestro objetivo es ganar, ir por el rival que tenemos enfrente y más porque estamos de locales. Queremos ganar y que estén felices en nuestra casa y que lloren en otra; sabemos lo que nos estamos jugando”, declaró.

En conferencia de prensa, previo al partido del sábado ante el conjunto azulcrema en el estadio Olímpico Universitario, el Coco reconoció que han “estado enfocados trabajando duro” a lo largo de la semana porque un triunfo les permitiría estar más cerca de la Liguilla.

“Es un partido importante, por la etapa de la temporada en la que estamos, ganando nos posicionamos un pasito a la siguiente ronda; estos son los partidos que te impulsan porque son rivales directos. El equipo llega bien a este momento y sólo pensamos en este partido, hay que disfrutarlo”, afirmó.

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Al igual que el volante panameño, Pablo Bennevendo aceptó que una victoria sobre el América les permitiría estar más cerca de alcanzar su primer objetivo en el torneo, aunque es consciente de que en los Clásicos Capitalinos no existe “el favoritismo”, por lo que saldrán a jugarlo “como se debe”.

“Es un partido que se juegue más allá de cómo estemos en la tabla, favoritos o no, nosotros vamos a tomar el partido como es, un partido muy importante; ganando nos posiciona más arriba en la tabla y cada vez más cerca de lo queremos, sabemos lo que nos jugamos y le damos la importancia que se merece”, compartió.

El lateral derecho mexicano también reconoció que los tienen que “sacarse esa espinita del torneo pasado”, cuando fueron goleados (4-1) por las Águilas, por lo que saben que deben “hacer las cosas series y seguir demostrando dentro del campo” lo que han hecho a lo largo del Clausura 2026. No tienen permitido fallar ante este “importante rival”.

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