Efraín Juárez, tras empate de Pumas con Cruz Azul en CU: “Sobran huev*s en este club”

Los Pumas rescataron el empate (2-2) con el Cruz Azul, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, y sumaron un punto más que valioso.

Con mucha garra, esa que cada vez caracteriza al equipo de Efraín Juárez, le arrebataron la victoria a la Máquina y evitaron que tuviera un regreso soñado a CU.

Con un autogol de Willer Ditta, provocado por la presión de Uriel Antuna, el conjunto universitario se salvó de sufrir un descalabro que hubiera sido doloroso.

Al finalizar el encuentro, el timonel auriazul fue a celebrar, de manera emotiva, con la porra y dejó una imagen para el recuerdo.

En conferencia de prensa pospartido, el entrenador mexicano explicó su actitud y alabó la actitud y el esfuerzo que tienen sus futbolistas.

“Era un festejo con la grada que se siente orgullosa… Sobran huevos en este club. Felicitar al equipo y a los jugadores porque nunca se rindieron aun con las circunstancias adversas”, compartió.

Lee también Gilberto Mora, acechado por las lesiones desde las fuerzas básicas; esto reveló Miguel Herrera

Respecto al empate que rescataron sus Pumas, Efraín Juárez valoró que no bajaran los brazos y que lucharan hasta el final, a pesar de tener un elemento menos.

“Un partido que se nos viene cuesta abajo por la expulsión, [pero] fuimos por el partido, corriendo los riesgos necesarios, Me quedo muy tranquilo y muy contento”, añadió.

Acerca de la crítica de Nicolás Larcamón, quien sintió que el Cruz Azul fue perjudicado, el estratega universitario prefirió no hablar.

“En este club, nunca se habla del arbitraje y pueden revisar mis conferencias; tendré mi opinión, el técnico del otro equipo tendrá su opinión, pero en esta institución tan grande nunca se habla del arbitraje”, sentenció.

De igual forma, Efraín Juárez reconoció que a su equipo todavía le faltan pulir algunos “detalles”, sobre todo, para que sea capaz de derrotar a los serios candidatos al título del futbol mexicano; ya les compite, pero necesita demostrar que también puede ganarles.

Ahora, tendrá dos pruebas igual de complicadas como el Cruz Azul; la siguiente semana recibe al América y, después, visita a las Chivas.

Lee también Pumas le arrebata la victoria a Cruz Azul en Ciudad Universitaria con mucha garra