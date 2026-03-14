Pumas le arrebata la victoria a Cruz Azul en Ciudad Universitaria con mucha garra

Con mucha garra, esa que siempre ha caracterizado esta institución, los Pumas rescataron un empate (2-2) ante el Cruz Azul. Ni tener un jugador menos evitó que el equipo de Efraín Juárez sumara un punto valioso ante el superlíder del torneo.

Los del Pedregal nunca se vinieron abajo y supieron cómo evitar la derrota. No permitieron que la Máquina tuviera un regreso soñado a CU.

Ante los primeros 20 minutos, los Pumas impusieron condiciones. Salieron con la convicción de demostrar quién manda en CU. Para ellos, lo más importante era no perder en casa ante su antiguo inquilino.

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Aunque, el Cruz Azul comenzó a sentirse cómodo y, poco a poco, fue mejor que su rival.

Con el buen futbol que lo caracteriza y la pegada que tiene en la ofensiva, metió en serios aprietos al conjunto auriazul.

¿Quiénes pusieron en ventaja a La Máquina?

En ocho minutos, tenía “resuelto” el partido, gracias a los goles de Nicolás Ibáñez (34') y Carlos Rodríguez (42'). Importante ventaja que no pudieron aumentar, ni conservar.

¡Goooool de Charly Rodríguez! ⚽️



La Máquina aumenta su ventaja en CU 👊🏼



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Cuando todo parecía indicar que la escuadra universitaria no reaccionaría, aprecio Juninho Vieira para acortar distancias.

El atacante brasileño no desperdició el penalti (61'), señalado por una falta sobre Guillermo Martínez, y regresó la ilusión en el Olímpico Universitario.

Todavía quedaba tiempo por delante, pero Nathan Silva se fue expulsado (68') por doble tarjeta amarilla y la esperanza de evitar la derrota parecía esfumarse.

Con mucha garra y amor propio, el equipo de Efraín Juárez no dejó de luchar y se fue al frente, a pesar de estar con un hombre menos. Quería, al menos, rescatar el empate. Lo consiguió.

¿Cómo cayó el tanto del empate en CU?

Tras un peligroso centro, Willer Ditta (76') mandó el balón al fondo se su propia portería. La presión de Uriel Antuna y el error de Andrés Gudiño fueron de mucha ayuda para los auriazules le arrebataran el triunfo a la Máquina.

Autogol de Willer Ditta 😱



El defensa central colombiano metió el balón en su propia portería 😅



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Valioso punto para los Pumas que demostraron que tienen reacción y que son capaces de competirle al mejor de la Liga. Su odisea apenas comenzó, todavía tienen que enfrentarse al América y a las Chivas. Otras pruebas de fuego que tendrán que superar.