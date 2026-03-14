Nacho Ambriz renuncia al banquillo de León tras la goleada de Xolos en el Nou Camp

La goleada sufrida ante Xolos de Tijuana no solo dejó un marcador doloroso para el León. También marcó el final de una etapa en el banquillo esmeralda. Minutos después del silbatazo final en el estadio Nou Camp, Nacho Ambriz anunció su salida como director técnico del equipo.

El estratega mexicano tomó el micrófono ante los medios de comunicación y ofreció un mensaje breve. Sin aceptar preguntas, el entrenador explicó que su decisión responde a los resultados que el equipo ha entregado en el Clausura 2026.

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La derrota por 0-3 frente a Tijuana en la Jornada 11 representó el detonante de la determinación. León no logró reaccionar en casa y la actuación del rival expuso nuevamente los problemas del conjunto esmeralda en el torneo.

Durante su intervención, Ambriz señaló que ya informó su postura al presidente del club, Jesús Martínez. Con ello, el técnico dejó su cargo en medio de una campaña irregular que mantiene al equipo lejos de los puestos de protagonismo.

El entrenador también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su ciclo en la institución. Reconoció el respaldo de la directiva, el esfuerzo de los jugadores y el apoyo constante de la afición.

¿Qué fue lo que dijo Nacho Ambriz tras la derrota ante Xolos?

“Primero que nada pedirle una disculpa a la afición por este mal torneo (...) Agradecerle a ustedes que siempre tuve el apoyo, muy apenado de que las cosas no se hayan dado como yo quisiera. Simplemente, gracias a todos. Hago más mal quedándome que tomar este paso”, dijo el técnico.