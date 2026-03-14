Toluca no puede contra Atlas y deja escapar la victoria en casa

Con la mente puesta en el duelo de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, los Diablos Rojos de Toluca enfrentaron al Atlas en el estadio Nemesio Díez y se quedaron a cuatro minutos de salirse con la travesura.

Antonio “Turco” Mohamed cuidó a sus piezas importantes, realizó modificaciones y por poco le sale la estrategia; sin embargo, los Rojinegros plantaron cara en el Infierno y rescataron el empate (1-1) en la agonía.

Después de jugadas peligrosas y balones impactados en los postes por parte de ambos bandos, los goles llegaron hasta el tiempo de compensación.

El mediocampista Víctor Ríos, que entró de cambio para el segundo tiempo, se convirtió en el héroe de los Zorros. Primero, sacó un balón en la línea cuando la afición escarlata ya gritaba el grito de gol y al 90+4’, con un soberbio gol desde fuera del área, firmó el empate ante el bicampeón.

El Toluca rompió el cero al minuto 90+2 con un gol de Jesús Angulo, luego de una buena jugada colectiva con Paulinho; ambos elementos entraron ya en la parte complementaria y se quedaron a nada de salvar los tres puntos en casa.

Desde uno de los palcos de la Bombonera, Marcel Ruiz, quien se pederá por lesión lo que resta del Clausura 2026, aplaudió a sus compañeros la momentánea victoria.

Ahora, el liderato del Toluca ya no depende únicamente de ellos. Cruz Azul y Chivas siguen muy de cerca el andar del monarca del futbol mexicano.

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¿Cuánto quedó Toluca vs Atlas?

El Atlas se salió con la suya en su visita el estadio Nemesio Díez.

Toluca empató 1-1 contra Atlas, en juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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