Los Xolos dan fuerte mordida al León en una noche brillante de Kevin Castañeda

El Nou Camp esperaba una gran noche para el León, pero todo terminó con una visita incómoda que dio una fuerte mordida. Los Xolos llegaron al Bajío con hambre de puntos y con un Kevin Castañeda inspirado que encabezó una victoria por 0-3 a favor de la jauría.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz buscaba recuperar terreno tras la derrota en Mazatlán. Con el apoyo de su gente y un buen registro en casa, León saltó al campo con intención ofensiva. Sin embargo, el guion fue otro y desde muy temprano.

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Apenas al minuto cinco, Kevin Castañeda aprovechó un servicio de Diego Abreu y definió para abrir el marcador. El gol cayó como un balde de agua fría. León intentó responder, pero la defensa de Tijuana mantuvo el orden y no solo resistió, también golpeó de nuevo.

De esos golecitos tempraneros. 😮‍💨



Aquí les dejo el tanto con el que Kevin Castañeda abrió el marcador en el Bajío. ❤️🖤



¡Gran combinación de @Xolos! #ConMéxicoC26 | #J11 | #LEOTIJ pic.twitter.com/IUU8OU8kXw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 15, 2026

Al minuto 20, un contragolpe veloz terminó con Diego Abreu frente al arco. El atacante no perdonó y empujó el balón al centro de la portería para el 0-2.

¿Cómo fue la reacción de León al verse abajo en el marcador?

León tuvo oportunidades para acortar distancia. Jordi Cortizo incluso llegó a celebrar, pero el VAR anuló su anotación antes del descanso.

Como si el destino quisiera bromear con la afición local, vino otro golpe. En el tiempo agregado del primer tiempo, Kevin Castañeda cobró un penal con calma absoluta. Disparo raso, poste izquierdo y tercer gol de la noche para Tijuana.

La segunda mitad presentó a una Fiera insistente, pero sin precisión, mientras que Xolos administró la ventaja con disciplina y orden defensivo para que el marcador ya no se moviera, y sobre todo, para que el equipo de Sebastián Abreu se llevara tres puntos más que valiosos.