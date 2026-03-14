Gilberto Mora, acechado por las lesiones desde las fuerzas básicas; esto reveló Miguel Herrera

El extécnico de la selección de Costa Rica, Miguel Herrera, reveló las lesiones sufridas por Gilberto Mora han sido constantes desde que lo conoce. Una situación que lamenta, debido a que es un futbolista de mucha calidad.

Actualmente, el jugador de los "Xolos" de Tijuana no ha podido tener regularidad en el torneo porque sufre de pubalgia. Razón por la que corre peligro su participación en la Copa del Mundo de 2026, misma que arrancará el próximo 11 de junio.

Herrera reveló que conoció a Mora cuando dirigió al cuadro fronterizo y desde entonces, se dio cuenta que era un futbolista que constantemente se lesionaba.

"Lo deje de ver un tiempo [en los Xolos de Tijuana]. ¿Qué paso con Gil? ¿Por qué no está jugando? Me dijeron 'está lesionado'. Se lesiona en Selección, pero regresa. Cuando me toca mi última etapa con Tijuana, llegué y estaba lesionado. Ha sido un chavo que le han costado las lesiones y tendrá que trabajar mucho con ellas", comentó el 'Piojo' en entrevista con el periodista Antonio de Valdés.

Lee también Marcel Ruiz se perderá el Mundial de 2026; Toluca confirma el estado de su lesión

Miguel Herrera tundió a periodistas de Costa Rica: “Es más fácil atacar, es gente que no está preparada” / FOTO: Imago7

Herrera recordó que, desde que lo vio en las fuerzas inferiores, se dio cuenta de que contaba con un nivel importante y que pronto lograría trascender:"Yo, cuando llegué a Tijuana, Mora era un chico de 13 años y la primera vez que lo vi dije '¡Ah, caray!'. Vi el partido de la Sub-13 y dije '¿quién ese niño?'. Me comentan que es el hijo de Gil Mora y le digo 'tu hijo es un fenómeno'. De repente iba a Selección y venía", sentenció.

Por lo pronto, el futbolista se encuentra en etapa de recuperación y aún no se sabe el tiempo en el que estará fuera de las canchas.

Gilberto había sido constante en las convocatorias de la Selección Mexicana. Se tiene contemplado que esté en la lista final del estratega Javier Aguirre siempre y cuando se logre recuperar de las dolencias que le han impedido jugar desde la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Lee también Luis Ángel Malagón sufre caótico regreso a la Ciudad de México, tras su cirugía en Guadalajara