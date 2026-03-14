Richard Ledezma responde a críticos por su doble nacionalidad: "Sé que soy mexicano"

Uno de los mejores refuerzos y grandes revelaciones del futbol mexicano es Richard Ledezma, lateral de las Chivas que se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, al menos en este arranque del 2026, y podría meterse en la lista final para defender la camiseta tricolor en el Mundial 2026.

Desde su llegada al futbol mexicano, 'Richi' ha sido señalado por algunos a raíz de su doble nacionalidad, ya que es originario de Phoenix, Arizona, por lo que cuenta con el pasaporte estadounidense y el mexicano. De hecho, fue apenas en enero que recibió el permiso de la FIFA para poder jugar con la camiseta de la Selección nacional.

Recientemente, en una entrevista con Chivas TV, Ledezma habló sobre su sentimiento de pertenencia por México.

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“Como dije, es algo especial, es una historia especial que no mucha gente entenderá. Yo me siento mexicano y sé que soy mexicano. No importa lo que digan los demás, al final del día, sé que soy mexicano, gracias a mis padres y a mis abuelos, así que me siento mexicano y sé que soy mexicano”, declaró Ledezma.

Desde su llegada a Chivas y en las recientes convocatorias con el Tri, el futbolista del Guadalajara ha dejado en claro su amor por México y su deseo de representar al país en la Copa del Mundo.

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