Alexis Vega le dedica un emotivo mensaje a Marcel Ruiz: "Es una pausa, no el final"

El sueño mundialista de Marcel Ruiz llegó a su fin, después de que los “Diablos Rojos” de Toluca confirmaron que el mediocampista escarlata sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial de la rodilla derecha.

En solidaridad, Alexis Vega le dedicó un mensaje de aliento a Marcel Ruiz: “Solo es una pausa, no el final”. Palabras que enunció más aún porque, recientemente, regresó a las canchas después de someterse a una limpieza articular —mediante procedimiento artroscópico—por culpa de una lesión que sufrió en octubre del año pasado.

“Lamento mucho que estés pasando por esto. Estoy aquí para lo que necesites. Hermano, ésta es sólo una pausa, no el final. Eres más fuerte que esta lesión y volverás mejor que nunca. Tu equipo y la selección te van a echar de menos. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. TQM, capitán”, escribió Vega en sus historias de Instagram.

El pasado miércoles, durante los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Marcel Ruiz abandonó la cancha tras ser derribado por un futbolista del San Diego FC. En evidente dolor, el mediocampista se llevó las manos a la rodilla y finalmente, se retiró del campo para dar paso a la derrota (3-2) de Toluca.

Este viernes, la directiva escarlata confirmó la gravedad de la lesión y explicó que su recuperación dependerá del tiempo de evolución que viva en futbolista, ya que se someterá a una intervención quirúrgica.

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Este es el mensaje que Alexis Vega le dedicó a Marcel Ruiz - Foto: @alexisvega.9 en Instagram

El mensaje de la Selección Mexicana

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana también le dedicó un mensaje de aliento a Marcel Ruiz.

“Marcel, cada persona en la Selección Nacional de México y cada Incondicional están contigo en estos momentos. Te deseamos la mejor de las recuperaciones y mucha fuerza. ¡Regresarás con todo!”, escribió el Tricolor.

A menos de cien días para que suene el silbatazo inicial en el partido inaugural de la Copa del Mundo, el sueño mundialista del mediocampista llegó a su fin.

El listado de lesionados creció, donde también figuran los nombres de Gilberto Mora, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Romo, César Montes, Luis Ángel Malagón y Santiago Giménez, quien recientemente se reincorporó a los entrenamientos del AC Milán.

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