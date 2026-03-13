Luis Ángel Malagón sufre caótico regreso a la Ciudad de México, tras su cirugía en Guadalajara

Tras su exitosa cirugía en Guadalajara, Luis Ángel Malagón, portero del América, arribó este viernes a la Ciudad de México para comenzar sus trabajos de rehabilitación.

El arquero mexicano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde vivió un ambiente de caos. Entre medios de comunicación deportivos, de espectáculos y aficionados que querían fotos y videos con su ídolo, su llegada se tornó escandalosa.

El arquero mexicano se mostró cansado, cabizbajo y sin dar declaraciones sobre el momento que vive, tras la rotura del tendón de Aquiles, que lo dejará fuera de la próxima Copa del Mundo 2026.

Lee también Marcel Ruiz se perderá el Mundial de 2026; Toluca confirma el estado de su lesión

Entre los empujones, Malagón fue golpeado tres veces y el portero nacional lo hizo saber. Sólo mencionó "que no podía hablar" y se fue en su camioneta acompañado de su esposa y otras personas cercanas a él.

Luis Ángel tendrá dos semanas de reposo y posteriormente comenzará con los trabajos de rehabilitación. Se espera que su regreso a la actividad deportiva sea entre seis y ocho meses, a espera de su evolución.

Por ahora, Malagón se perderá este semestre y parte del Apertura 2026, tras la Copa del Mundo 2026. El ánimo en Coapa no es el mejor, pero buscarán dedicar esta temporada al histórico arquero de las Águilas del América.

Lee también Luis Malagón revela conversación con Guillermo Ochoa, tras su lesión previa al Mundial