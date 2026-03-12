Luis Malagón revela conversación con Guillermo Ochoa tras su lesión previa al Mundial

Luis Ángel Malagón vio terminado su sueño de llegar a la Copa del Mundo de 2026 hace unas horas, luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles durante el partido ante el Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Entre lágrimas, el exjugador del Necaxa abandonó la cancha y generó preocupación entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a dudar sobre la posibilidad de verlo defender la portería de la Selección Mexicana en el torneo de la FIFA.

Tras varias horas de incertidumbre, el Club América confirmó que el arquero fue operado con éxito y deberá afrontar una recuperación estimada de seis a ocho meses antes de volver a las canchas.

En medio de este escenario, Malagón dedicó unos minutos para agradecer los mensajes de apoyo de los aficionados y de varios compañeros que, al ver la imagen de su lesión, se comunicaron para saber cómo se encontraba.

Entre ellos destacó Guillermo Ochoa, portero del AEL Limassol FC de Chipre, quien se acercó a Malagón para expresarle su apoyo en este difícil momento, dejando de lado cualquier competencia por la titularidad en el Tricolor.