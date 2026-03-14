Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11 HOY sábado 14 de marzo

Este sábado continúa la actividad de la jornada 11 de la Liga MX con cinco atractivos partidos, donde destaca el cruce entre dos de los equipos más grandes del país, Pumas y Cruz Azul.

Afortunadamente para los amantes del futbol mexicano, dos de los partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el clásico entre los universitarios y cementeros.

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El primer partido será entre el Atlético de San Luis y los Tuzos del Pachuca en el estadio Libertad Financiera; a la misma hora, las Chivas de Gabriel Milito reciben en el estadio Akron a Santos Laguna, en un partido donde el Rebaño debe ganar para mantenerse en la lucha por el primer lugar de la clasificación, pero los Guerreros, que a priori son víctimas, vienen motivados de conseguir su primer triunfo en el campeonato.

Más tarde, mientras León se mide con los Xolos de Tijuana, el bicampeón del futbol mexicano, tras la sensible baja de Marcel Ruiz, recibirá en el Nemesio Diez al Atlas.

Finalmente, el platillo principal. El estadio Olímpico Universitario será el escenario del clásico entre Pumas y Cruz Azul, que se robará los reflectores por el gran presente que viven ambos equipos y la enorme rivalidad que existe fuera de la cancha.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 11 DEL CLAUSURA 2026?

Atlético de San Luis vs Pachuca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Chivas vs Santos Laguna

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

León vs Tijuana

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX

Toluca vs Atlas

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas vs Cruz Azul

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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