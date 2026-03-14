Sergio Bueno cree que Mazatlán FC puede vencer al América; sin miedo contra las Águilas

Si hay un momento idóneo para pensar que Mazatlán pueda dar la campanada del torneo y derrotar al América, es este.

Con dos victorias en sus últimos cuatro compromisos y las dudas que han generado las Águilas, el director técnico de la Ola Morada, Sergio Bueno, confía en que el paso de su equipo termine pesando mañana en el estadio azulcrema.

“Se junta todo. Debemos prepararnos para ganar el partido, lograrlo, veremos el domingo el desenlace, pero sí, nuestra intención será otra vez buscar ganar nuestro partido y hoy es el América con toda la repercusión que pueda tener de manera positiva”, confesó el entrenador en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Pese a ello, el oriundo de Colima reconoce la virtud que tiene el equipo que comanda el equipo de André Jardine, por lo que es consciente de que, pese a su presente, tiene un plantel lleno de calidad para despertar en este Clausura 2026.

“Del América nunca hay que pensar que va a estar mal, el América tiene una gran plantilla; ya tiene rato con un grupo importante de jugadores con muchos integrantes, la mayoría de calidad y que te pueden solventar la problemática que se pueda presentar en el campeonato”, comentó.

Desde la creación del equipo en 2020, Mazatlán solamente le ha podido ganar una ocasión a las Águilas, data del Clausura 2022, por 2-1. Desde entonces, el conjunto azulcrema ha ejercido un dominio apabullante, con cinco victorias y dos empates, por lo que antes de irse de la Liga MX, desean suman otro triunfo.