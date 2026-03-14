Sergio Bueno y el sueño de subsistir después del Mazatlán FC

La “gira del adiós” del Mazatlán del máximo circuito del futbol mexicano no podía ser comandada de otra manera que con uno de los técnicos que durante muchos años fue catalogado como el bombero por excelencia. Sergio Bueno consumó su regreso a los banquillos de la Liga MX para este Clausura 2026, luego de nueve largos años de ausencia y lo hizo para demostrar que sigue vigente.

“Una oportunidad muy valiosa, la tengo que ponderar. Para mí es muy relevante, digo, es una bocanada de oxígeno impresionante, pues imagínate estar nueve años alejado del máximo circuito y que en un equipo donde la problemática es mayor que en todos los demás que te llamen, seguramente será por algo que haya hecho bien en 20 años de haber sido entrenador de tantos equipos en México”, comentó en charla para EL UNIVERSAL Deportes.

Cada punto ganado en el torneo es el respaldo a una carrera que, sin importar las circunstancias, ha servido para forjar la valentía de seguir soñando, con 10 unidades en 10 jornadas transcurridas. A cuatro puntos de pelear por puestos de calificación, el estratega de 63 años, sabe que en la recta final la ilusión es máxima.

“Como siempre ocurre en nuestro medio, ganas dos o tres partidos y te pones muy cerca de situaciones atractivas; y se empieza a especular mucho de que ya está cerca y que tienes posibilidades del otro y la realidad es que yo siempre he comentado que en estos casos tenemos que vivir el día a día. Sería tonto de mi parte decir que uno no tiene ilusión o no piensas, no sueñas llegar lejos; que te permita a aspirar a más cosas”, agregó el estratega.

Tras la Copa del Mundo del 2026, la franquicia de Mazatlán será vendida; sin embargo, Sergio Bueno espera que su nombre continúe en la Liga MX, sobre todo en un futbol en donde la escasez de técnicos mexicanos es notoria, con sólo cuatro en los 18 clubes.